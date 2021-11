Eric BERGE

Collaborateur du pôle social dans le cabinet d'expertise comptable SADEC AKELYS depuis plus de 9 ans.



Je gère de façon autonome le social pour un portefeuille de clients dans un environnement multi-conventionnel, à savoir:

- Plus de 60 entreprises

- 300 salariés

- Gestion administrative du personnel, traitement et saisie des éléments de la paie

- Réalisation des charges mensuelles, trimestrielles et annuelles

- DSN

- Affiliation auprès des organismes

- Gestion des ruptures des contrats de travail

- Rédaction de procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle

- Supervision de collaborateurs

- FORMATEUR EN INTERNE Logiciel SILAEXPERT



Mes compétences :

Ressources humaines

Autonomie

Gestionnaire de paie

Supervision de collaborateurs

SILAEXPERT