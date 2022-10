Bonjour à tous

Je suis Éric 46 ans sur Orléans.



J'ai depuis mon adolescence J'ai passé ma carrière dans l'automobile.



J 'ai commencer par un préapprentissage puis apprentissage comme mécanicien pour obtenir mon diplôme en CAP



Ensuite je suis allé sur une voie technique et commercial toujours dans l'auto et apprentissage en qualité de vendeur pièces de rechange pour obtenir mes diplômes de BEP puis CQP



Puis je continu dans l'entreprise ou j'ai passé mon CQP pour être intégré en CDI comme magasinier pièces de rechange et vente itinérante chez SA Fornage FIAT Reims



Je quitte la concession Fiat Fornage Reims (cessation activités) pour être intégrer avec le repreneur Mr Walker concession SAS PWA Fiat ALFA

en qualité de vendeur pièce de rechange



Je travaille ensuite pour la société MSX International à Vatry

au service Help Desk B to B pour apporter mon soutien aux concessions toujours dans la pièces de rechange pour les marques FIAT ALFA JEEP



Enfin je déménage sur Orléans pour prendre le poste de responsable adjoint pièces automobiles , puis responsable magasin sur Montargis du groupe Gendre pour les marques FIAT ALFA JEEP racheté et devenu BPM Group Forza automobiles