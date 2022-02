Eric BOISSIERES

Bientôt 30 ans de vécu dans notre merveilleux monde du tertiaire...Que de chemin parcouru depuis mes débuts dans la Grande distribution; de l'animation de forces de ventes, à la gestion de compte-clés en passant par la création d'entreprise...La soif de challenges a toujours été mon fil conducteur!

Aujourd'hui c'est plus serein et confiant que je construit encore. Depuis 10 ans je découvre chaque jour de nouveaux périmètres avec des valeurs que je partage : L'éco-citoyenneté, le commerce équitable et l'alimentation biologique. C'est désormais depuis la France après un exil aux les Etats Unis que je poursuis mes objectifs

Ma vie se construit autour de 3 piliers : Ma famille, mon travail et...mes rêves d'absolu.

L'histoire se poursuit encore, de nouveaux horizons s'annoncent et j'en suis très heureux



Mes compétences :

Négociation

Management

Force de proposition et d'anticipation

Marketing

Encadrement d'équipe