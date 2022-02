Eric BORNIL

Agent-conseil-immobilier, agent commercial independant de la sas Immobilier Email.



Immobilier ancien, réhabilité où neuf.



La residence principale, la résidence secondaire.



Investissement locatif dans les lois fiscales en vigueur.



Fonds de commerce.



Viager.





Vous payez trop d'impots, des solutions existent.

Demandez une étude gratuite !



Vous avez des revenus locatifs et ils vous coûtent chers en impôts fonciers .

Des solutions existent pour les diminuer ou les effacer.

Demandez votre étude !



Vous souhaitez créer un patrimoine ou un complément de revenus pour préparer votre retraite : il vous faut de limmobilier commercial non fiscalisé.

Demandez votre étude !



Vous souhaitez créer un revenus complémentaire pour votre retraite, financer le maintien au domicile en cas de revenus insuffisant.

Une solution existe : vendre votre logement en viager.

Demandez votre étude !





Je vous accompagne avec les services suivants :

- lappui du réseaux national Agent-Conseil-Immobilier et sas Immobilier Email,

- Des solutions de financement avec nos partenaires courtiers,

- Une solution de gestion locative économique,

- De nombreux partenaires sur le territoire pour aider à la réalisation de votre projet.



Demandez votre étude !





Vrp conseil Dorthz, spécialisé en préparations, traitements et protections de supports pour la rénovation et lassainissement des maisons et bâtiments.

Auprès des artisans et entrepreneurs du bâtiment.