Salutations visiteur et sois le bienvenu sur mon profil :-) ,



Depuis 2019, j'ai commencé une nouvelle aventure en intégrant l'Escadrille de Commandement et de Logistique de l'aviation légère de l'armée de terre.



Au sein du prestigieux Régiment d'Hélicoptères de Combat "SEMPER AD ALTA", mes missions sont les suivantes :



- Manager des officiers contrôleurs ;

- Former des officiers pilotes, officiers mécaniciens aux subtilités de la navigabilité ;

- Maintenir les agréments du régiment ;

- Gestion du personnel ;



Armé d'un background professionnel acquis en France et à l'étranger, mes expériences ont été réalisé dans une double optique:

- Développer mes connaissances et compétences à l' international.

- Connaître une pluralité de secteurs professionnels et comprendre leurs modes de fonctionnement



Projets scientifiques & technologiques : Bâtiments HQE, risque hydrogène (nucléaire), agroalimentaire, logistique

Immersions professionnelles: Audit HQE L'Oréal, Audit Qualité Augier,

Expériences: Simulation de gestion de crise

Connaissances/compétences normes: ISO31000, OHSAS18001, ISO9001, ISO14001

Utilisation logiciels: ALOHA(Areal LOcations of Hazardous Atmospheres)



Mes compétences :

Hygiène

Sécurité

Environnement

Qualité

Ingénieur

Radioprotection

Microsoft Office