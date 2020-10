Eric BRUNEL

Lors de mes 20 dernières années d'expériences professionnelles, j'ai pris les directions opérationnelles (Directeur Commercial) d'un centre de profits comprenant de 10 à 50 personnes, avec tous les composants d'une unité autonome : développement commercial, bureau d'études, gestion comptabilité, production industrielle, achats, sous traitance...

Les produits commercialisés (profilés aluminium, ) sont destinés au secteur de l'industrie, du bâtiment ou aux biens d'équipements industriels et du transport.

A partir d'une feuille blanche, j'ai développé un portefeuille de clients récurrents et rentables dans les secteurs divers de l'industrie, du transport et du BTP. En 7 années nous sommes passé de 0€ de C.A à 12M€.



Je définis les objectifs, j'organise la structure et je manage au quotidien de manière transversale l'activité d'équipes pluri-disciplinaires avec pour principal but la performance au service des clients et du résultat pour l'entreprise.



Créer de la valeur ajoutée, sens aigu du résultat, être actif et force de proposition, participer activement au déploiement et à la stratégie, fédérer et impliquer les équipes au sens participatif, bienveillance sont mes valeurs.



Mes compétences :

Travail en équipe

Gestion d'entreprise

Direction commerciale

Autonomie professionnelle

Négociation commerciale

Management

Appétence à la technique