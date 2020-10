Eric CHAMALY

Précédemment dans l'informatique, jévolue vers le domaine des Ressources Humaines.

Jai suivi un cursus de formation au CNAM dans lequel jai validé le Certificat dAssistant(e) Ressources Humaines puis la licence Droit, Economie, Gestion option GRH que jai complétée par le certificat de conseil en droit social puis par le certificat de droit des affaires.

A laise avec loutil informatique, je suis une personne sérieuse, polyvalente et discrète, dotée dun excellent sens de lécoute.



Mon anglais est professionnel (TOEIC 970, juin 2016).



Je recherche des opportunités en CDD de 6 mois minimum (idéalement dans le secteur informatique et digital où j'ai des compétences métier) comme chargé / assistant recrutement.



Mes compétences :

Informatique

Ressources humaines

Recrutement

Système d'information

Droit social

Droit (Informatique et libertés, RGPD)

GRH

Architecture SI

Droit des affaires

Audit

Talent Management

Sage Accounting Software

UML/OMT

Business Process Modelling Notation

SQL

eCommerce