Eric CHEZE

Ingénieur commercial expérimenté avec des succès significatifs dans la gestion de grands comptes internationaux.

- Expérience de milieux très compétitifs ( large deals, consultative selling, provocative selling, value selling )

- Solides compétences IT dans un nombre très large de domaines ( développement d'application, intégration middleware d'intégration , appications métiers...)

- Connaissance de la gestion de projets IT complexes ( Refonte et optimisation de processus métiers, projets de transformation, développement de systèmes pour les telco et les banques, coordination d'équipes internationales)

- Nombreux rôles pour les entités services et logicielles d'IBM ( commerciaux et techniques )





Mes compétences :

Vente

Mobilité

Social media

Cloud computing

Saas

Développement commercial

Information Technology

Informatique