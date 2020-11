DAF

Manager de Transition

Spécialiste PME/PMI/ETI - Filiale de groupes internationaux



Mes compétences :

Management

Logistique

Export

Direction générale

US/UK GAAP

Microsoft Office

International Financial Reporting

Consolidations

US GAAP

Cognos Impromptu

Intégration entreprises acquises

Fusions acquisitions

Fixed Assets

Bookkeeping

Cash Management

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Return on Investment

Risk Analysis

UK GAAP

CSP

Cegid

QlikView