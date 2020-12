Eric CIMOLI

Fort d'une expérience de 25 ans en qualité de Manager.

Dynamique avec comme objectif constant le développement, l’innovation et l’amélioration de la rentabilité

Je suis dans la recherche permanente de la progression du résultat et de la satisfaction client.

Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont toujours permis de progresser rapidement dans mon métier et dans les responsabilités qui m’ont été attribuées



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Management

Gestion de la relation client

Restaurants

Buses