Eric DELORME

DIRECTEUR D'EXPLOITATION



COMPÉTENCES CLÉS



 Solide expérience terrain dans le secteur hôtelier en France (Relais & Châteaux), en Suisse et en Belgique (Groupe Hilton) et 15 années à la direction et au développement de centres de profit dédiés au service client.



 Compétences reconnues pour analyser une situation, reprendre en main et assainir la gestion d’une business unit, ainsi que pour accompagner le client vers un haut niveau de qualité de service.



 Manager confirmé apte à conduire le changement, à encadrer et à fédérer une équipe vers un objectif commun.



 Leadership naturel, sens aigu du service et de l’orientation client ; grandes capacités de travail, d’adaptation et de conviction ; excellentes compétences interpersonnelles. Culture orientée résultats et volonté d’excellence.



 Anglais courant





Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion de projet

Développement des compétences

Pilotage de la performance

Service client

Conduite du changement

Gestion de la relation client

Développement produit