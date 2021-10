- Mon parcours professionnel m'a permis de connaître le milieu gendarmerie puis le monde de l'entreprise.

- Après avoir analysé les connaissances et savoir faire, des uns et des autres, tant sur les plans: humain, technique et organisationnel, j'ai mis en place des stratégies permettant aux entreprises de s'approprier ces dernières. Et ainsi, protéger: leur activité, leur intégrité, leurs salariés et pérenniser leur savoir et leur image.

- Mon domaine d'activité principal est: la formation sur la lutte contre la malveillance.

- Mon activité secondaire est: le contrôle des prestations de sécurité humaines (gardiennage) par la mise en place, le suivi et les contrôles inopinés.

En résumé, mon activité englobe: l'analyse, les conseil et l'assistance en sûreté.



Eric DRUMONT

"aca-surete1@orange.fr" - "06.07.76.41.96"

"www.aca-surete.com"



Mes compétences :

Aide à la décision

Audit sûreté

Conseil sur prestations de gardiennage

Formation

Gestion crise

Lutte contre la malveillance

Sécurité

Sureté