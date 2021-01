Depuis plus de 20 ans je gravite autour du son et de la musique.



je travaille avec diverses compagnies pour le théâtre, la danse, le cirque, les arts de la rue...



Je cherche à étendre mes collaborations vers d' autres compagnies ; je suis mobile et motivé, dispose d' un studio d' enregistrement et d' un système de sonorisation faciles à déplacer.



Si vous êtes intéressé n' hésitez pas à me contacter :



Eric Dupré



Port : 06.87.70.57.85

fixe : 04.78.36.98.54

ejc.dupre@gmail.com



Mes compétences :

Maîtrise informatique MAC/PC, Avid Pro Tools, Ableton Live...

Compositeur

Guitariste

Sound designer

Montage son

Ingénieur du son

Régisseur son et vidéo