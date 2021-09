Eric DURAND

Mon parcours professionnel au sein de la société API a étayé de solides compétences technico-commerciales en B to B axées sur la vente des composants d’automatisation process que j’ai pu, également, agrémenter par la vente de biens d'équipements dédiés aux transformateurs de matières plastiques.



Aujourd'hui, je mets à profit mon expérience commerciale et technique pour le compte de la société Domino Printing, après trois années parcouru dans le thermoformage de pièces plastiques au sein du Groupe Velfor. J'agrémente toujours pour cette nouvelle opportunité professionnelle ma volonté et ma persévérance dans le but de développer et fidéliser la clientèle.



Trés attaché au respect de mes engagements, je véhicule au quotidien, notre esprit d'équipe et nos savoirs faire avec motivation et conviction.