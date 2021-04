Eric FRESNEAU

Originaire de Nantes, après avoir obtenu une maîtrise en biologie appliquée à l’agro-alimentaire au sein de l’IUP de Chimie-Biologie de Nantes, j’ai intégré l’IAE de Lille en 2001 pour obtenir un DESS en management des entreprises et ainsi bénéficier d’une double compétence mêlant connaissances techniques et gestion.



Après avoir occupé le poste de Responsable Qualité pendant 5 ans (majoritairement en Belgique), j’ai mis à profit mon expérience acquise en devenant Consultant spécialisé dans la sécurité alimentaire auprès d’une quarantaine d’entreprises agro-alimentaires françaises et luxembourgeoises (Société Asept, groupe Eurofins aujourd'hui).



De 2008 à octobre 2014, j'ai occupé la fonction de Chef de Projet Informatique pour le compte du pôle Traiteur du groupe LDC (13 sites de production) et piloté au quotidien les domaines fonctionnels Achats et GPAO de l’ERP du groupe.



J'ai intégré depuis l’ESN SYD en tant que Consultant Fonctionnel / Chef de projet sur l'ERP Microsoft Dynamics jusqu’en juin 2019.



Je suis aujourd’hui Chef de Projet chez Hitachi Solutions.



Mes compétences :

Formateur

Installateur

Fonctionnel

Chef de Projet

Consultant

Système d'information

ERP

Management

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation