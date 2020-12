Je suis organisé, soigné et aimable. J’ai un bon sens du contact, et une tres bonne mémoire. Je sais porter 4 assiettes voire plus, et aussi l’utilisation d’un pad ou d’une caisse enregistreuse.



Mes compétences :

Conception crêpes

Service cuisine

Jeux divers

Service bar

Conception glace

Conception cocktails

Service plateau

Prise de commande

Runner

Accueil bowling

Conception pancake

Encaissement

Nettoyage