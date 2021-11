Eric LARET

Ce n’est pas la volonté qui nous fait agir, mais l’imagination – Emile Coué



Né en 1959, après des études de commerce et de sciences politiques, j'ai crée et dirigé pendant 13 ans le laboratoire d’études comportementales d’un grand groupe européen.

Formé aux techniques dérivées de l’hypnose traditionnelle Française : Hypnose Ericksonienne, Sophrologie, Training Autogène, PNL thérapeutique, Rêve éveillé, E.M.D.R., j'exerce l’activité de thérapeute libéral. Chaque patient est reçu dans le cadre de la plus stricte confidentialité, dans le respect du code de déontologie de la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse (FF2P).

Auteur des monographies « Sophrologie et suggestion » et « Épistémologie des méthodes d’enquêtes quantitatives en sciences sociales », je poursuis mes recherches sur la suggestion et la sémantique générale* dans le cadre de mes études de psychologie (régime FPP) – Université Lyon 2.

Je procède à une supervision de la pratique, et à une maintenance des techniques en sophrologie.

J'interviens comme formateur aux techniques de sophrologie à ACTIF http://www.actif-online.com/ (le principal organisme de formation français pour le personnel des champs social et médico-social) et à l'IFSI de Savoie.



Mes principaux modules de formation :

• La Sophrologie pour un mieux-être de la personne prise en charge

• 16 techniques de gestion du stress pour le professionnel en institution

• La souffrance et son approche sophrologique

• Animer des séances de sophrologie en institution

• Techniques simples de relaxation (avec nadine Burdin)

• L'installation du thérapeute (choix des statuts juridiques, fiscaux, options tactiques et moyens de communication du thérapeute) site web: http://elaret.wixsite.com/monsite/programme-installation



Pour toute information sur les cabinets thérapeutiques et les salles de formation à louer à Chambéry, merci de me contacter directement.





* Fondée en 1933 par Alfred Korzybski, la sémantique générale est un système de pensée, présenté par son auteur comme « non-aristotélicien », qui explore l’influence du langage sur nos systèmes perceptuels. Cette influence qui intervient à des niveaux « silencieux » engendre de graves erreurs d'évaluation de la « réalité » que la sémantique générale tente de corriger.



Eric LARET

36 rue Croix d'Or

73000 Chambéry (à 50 mètres du théâtre)

Tél. 06.13.51.08.38 - mail : elaret@orange.fr





Siret 487951022 00028 – Code APE 8690F

URSSAF 730000004301406577

Formateur enregistré sous le numéro 82730116573



Mes compétences :

Hypnose

Sophrologie

Karaté

Formation

Management

Psychothérapie

Grande distribution

Gestion de projet

Communication

Intelligence économique