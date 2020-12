Eric LAUSSANNE

Expérience développée depuis près de vingt ans dans différentes sociétés de biotechnologies, avec de nombreuses réussites sur des missions très diverses dans le monde du diagnostic médical et transfusionnel.

De la conception amont pour lancement marketing et commercial de nouvelles gammes de réactifs et d'instruments avec leur adaptation réglementaire sur le marché, à la formation des commerciaux et des distributeurs européens.

Tissu relationnel étroit avec les leaders dopinion et les décideurs dans la biologie médicale.



Mes compétences :

Biotechnologies

Vente

Management