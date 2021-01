Diplômé de l'Ecole supérieur de Chimie Organique et Minérale, spécialisé en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement, et d'un goût très prononcé pour le terrain, j'ai pu acquérir de solides compétences en gestion de produits chimiques, de sûreté et en valorisation des déchets



Mes compétences :

Animation

Déchets

Environnement

HSE

Recyclage

Sécurité

Sécurité industrielle

Sureté

Qualité

Maintenance

Norme HSE

Gestion de projet

Chimie