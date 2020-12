Eric MAILLOT

Je suis gérant d’Au Coeur du Bouchon (www.aucoeurdubouchon.com), nouveau concept dédié au champagne (cave/ bar/ oenotourisme/ export) depuis sa création en 2011.



Je justifie d’une expérience de 12 ans dans une fonction de direction commerciale dans le domaine des boissons, vins et spiritueux. Polyvalent, organisé, entrepreneurial, je suis parvenu à développer un nouveau concept et à l’adapter afin de le rentabiliser et le pérenniser (CA multiplié par 2 en 3 ans).



Un dirigeant doit à la fois être totalement autonome et savoir travailler en équipe. Enthousiaste et fédérateur, je sais mener mes collaborateurs vers les objectifs fixés. Gérer des plannings, gérer des conflits, animer une équipe, veiller à ce que les consignes soient appliquées, fait parti de mon quotidien.



Mes compétences :

Achat

Communication

Export

Luxe

Marketing

Vente

Vin

Dégustation

Oenologie

Management

Viticulture

Gestion