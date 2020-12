Eric MANCA

2013-..... INEO POSTES ET CENTRALES

Ingénieur BE installation Haute Tension

• Réalisation d’études Process pour le CERDA (GE) à Villeurbanne

• Réalisation d’études postes 300/66kV Norvégiens.

• Réalisation d’études poste intérieur pour la Principauté de MONACO.



2006-2013 EKIUM Bron

Projeteur Installation Haute tension

• Mission ALSTOM GRID poste CSPR RTE

• Mission CEGELEC rénovation S/S SNCF RER D

• Réalisation d’études rénovation postes RTE.

• Réalisation de chiffrages de devis d’études.

• Missions chez AREVA sur l’extension d’un poste ouvert pour l’Algérie.

• Mission d’assistance technique pour AREVA T&D St Priest sur des postes blindés pour le Maroc et l’Arabie Soudite.

• 2004-2005 ALSTOM POWER SERVICES St Priest

Projeteur Installation Département Production Nucléaire

• Création suite demande EDF d’un état des lieux des traversées nucléaires du Palier 900MW afin de permettre la gestion des réserves de câblage. (AUTOCAD, Word, Excel)

• 2003–2004 ALSTOM POWER SERVICES St Priest

Dessinateur installation Département Nucléaire (Diesels)

 Réalisation de plan guide de génie civil et d’installation.

 Etudes de chemins de câbles.

 Etudes des systèmes mécaniques. (schéma fluides, tuyauteries, isométries.)

 Spécification de matériels.

• 1984–2003 CEGELEC/ALSTOM POWER SERVICE St Priest

Dessinateur Installation Département Production Nucléaire

 Réalisation de plans d’installation de matériels électriques.

 Etudes de chemins de câbles.

 Réalisation de dossiers de faisabilité de protection incendie sur site avant travaux.

 Réalisation de devis (chiffrage et recherche fournisseurs)

• 1980–1984 CGEE -ALSTHOM St Priest

Dessinateur Installation Département Transport d’énergie

 Etudes de génie civil poste haute tension.

 Etudes de charpentes métalliques et tendues.

 Implantation de matériels HT