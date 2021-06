Enchanté,



je me nomme Eric Mariller. je suis né à Lons le Saunier le 14 mai 1968, j'ai donc 47 ans. Il m'arrive de participer à certaines activités comme la cuisine du monde, la plongée sous marine, la moto, le bateau, l’artisanat … etc.



Pour terminer, si je devais me décrire en qq mots, cela donnerait :

- La bonne humeur

- L’humilité

- L’audace

- La stabilité émotionnelle

- L’endurance

- Le goût du détail

- Le sens de la confidentialité

- La passion







Mes compétences :

Permis : A

Permis : C

Permis : E

Permis : Mer

Permis : D

Permis : B