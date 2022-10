Eric MÉTAIS

Nous réalisons les diagnostics techniques immobiliers nécessaires à la vente et à la location (maisons individuelles, appartements, commerces) : Diagnostic de performance énergétique DPE, diagnostic plomb, diagnostic amiante, diagnostic termites, diagnostic électrique, diagnostic gaz, mesurage (Loi Carrez - Loi Boutin) et létat des risques ESRIS (ex ERNMT). Nous sommes basés à NÎMES et nous intervenons sur toute la région jusquà TARASCON, ARLES, LES SAINTES MARIES DE LA MER, LA GRANDE MOTTE, LUNEL Nos rapports sont expédiés aussitôt après nos interventions. Nos valeurs sont la qualité, la réactivité, la disponibilité et la convivialité.

Pour tous renseignements et demandes, vous pouvez me contacter au 06.09.76.49.06



Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Luxe

Restauration

Marketing

Management

Tourisme

Communication