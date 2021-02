éric MONOT

DISPONIBLE dans la gestion d'orchestre



Portable : +49 (0)163 765 33 96



Je suis un Régisseur qui porte son métier dans son cœur. J'exerce cette activité captivante avec grand enthousiasme et une implication accrue. Les tâches variées, l'interaction avec toutes sortes de collaborateurs, les activités dans différentes disciplines constituent pour moi un défi motivant.



J'occupe très volontiers un emploi à plein temps, afin d'engager de manière convergente toute mon énergie et mes capacités. Un engagement à long terme m'intéresse tout particulièrement: en se basant sur l'expérience que jai acquise, il débouchera, en termes de continuité et de synergie, sur une coopération optimale.



Une croissance régulière dans mes activités professionnelles revêt pour moi une importance significative. J'y peux mettre à profit l'étendue des connaissances que jai récoltées grâce à mon travail dans différents pays et des cultures distinctes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Concert

Chœur

Encadrement

Scène

Opéra

Régisseur

Musique

Orchestre

Production

Planning