- Bac+5 Informatique de gestion appliqué aux Entreprises aux Arts & Métiers de Paris

- Gros systèmes Mainframe (ibm MVS & UNIX AIX, ORACLE, DB2, etc.)

- Ms Project, Clarity, Jira, MS office, COBIT, audit CISA, cybersécurité



- Clients principaux : Banques (BNP PARIBAS, SG, LCL & Banques AFRIQUE et Algérie)



23 ans en SSII, ESN :

-----------------------

- 13 ans dans les études & développements, (cobol et langage C)

(de développeur à directeur de projets pour BNPP/ BFI / Afrique)

- puis, AMOE puis AMOA

- puis, Audit technique IT

- puis, Audits IT & Supports en Gouvernance IT aux DSI



CLIENTS :

----------

Etat : Commission Européenne (AMOA aux Banques Algériennes), CDC.

Banque: France LCL, SG, BNP PARIBAS, BFCE

................Europe FORTIS Bruxelles, BNPP

................Afrique Nord Banques algériennes (BNA, BDL)

................Afrique 7 filiales & 1 succursale Gabon à BNP PARIBAS / BICI AFRIQUE

Finance: LCL (Back Office & Produits Dérivées)

Bourse : MATIF, SBF, Bourse de Paris (Palais BRONGNIART)

...............Noyau du CAC40 en Intelligence artificielle

Assurance : CREDIT MUTUEL NEA (Nord Europe)

Militaire : ARMEE de l'air et de terre (SESA), THOMSON / csf Bagneux (92),

LABINAL st Quentin (78)



Mes compétences :

COBIT

Informatique

Direction de projet

Audit

Microsoft Project

Microsoft Office

Méthode agile

Jira

Clarity

Escm-cl