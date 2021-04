Eric PERSIALI

Gestion et direction de l’infrastructure informatique pour un group de 150 personnes (Europe).

Budget et projets de plusieurs millions d’euros (international).

Gouvernance, fusions et acquisitions.

Gestion d’équipe et de partenariats stratégiques (hybrid on-premise et cloud).



Gestion d’équipe et de projets IT/Télécommunications (ICT)

Couverture européenne (5 pays) assurant la continuité des activités business

Expertise, maintenance et support informatique

Améliorations des processus business par des ruptures technologiques.

Expériences de vie à l’étranger (Angleterre, Maroc)

Déplacements professionnels réguliers.



Mes compétences :

Informatique

Cisco

Perl

Voix sur IP

Microsoft Visio

VMware