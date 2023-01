Eric PERUS

Un style résolument " Performance, Santé et Sécurité" Management QHSE (Qualité, hygiène, sécurité, environnement) , sur des résultats concrets chaque jour avec la recherche d'une culture du progrès permanent avec l'implication de tous. Un esprit PDCA - Plan/Do/Check/Act + méthode 5 S+ Management Visuel + Méthode Kanban



Mes Compétences Clés :

* 3 Démarrages de site et 3 déménagements…

* Définir et mettre en œuvre des stratégies warehouse et / ou d’amélioration continue

* Réduire et piloter les coûts tout en amélioration la satisfaction du client

* Manager des équipes importantes (300 personnes)

* Évaluer et adapter quotidiennement les besoins humains et matériels

* Gérer le personnel (recrutement, définir des objectifs, entretien annuel, planning de travail, congés, animation des équipes, suivi des heures…)

* Définir les besoins en formation

* Dimensionner et mettre en place de nouveaux entrepôts logistique

* Gérer l’interface de l'entrepôt (résoudre les problèmes liés à l’exploitation : problèmes de réception, de préparation, de chargement, gestion des stocks …)

* Mettre en place et piloter des indicateurs de performance (qualité, sécurité, productivité)

* Auditeur sécurité et amélioration continue



Mes compétences :

Agilité et adaptation

Créativité et sens de l’innovation

Esprit d’initiative et d’entreprise

S’organiser efficacement

Apprendre à apprendre

Fromation continue des équipes

Management d'équipes multi compétences

Responsable Exploitation Logistique

Organisation structurelle

Accueil