Eric PLANTECOSTE

Après une formation universitaire en aménagement du territoire terminée par une étude d'un an sur le développement de l'Alaska, j'ai entamé une carrière d'officier dans l'armée de terre en 1990.

Ayant servi dans des régiments d'infanterie parachutiste, dans des régiments d'infanterie et en état-major j'ai occupé les différentes fonctions de commandement dévolues à un officier tant en France métropolitaine qu'en France d'outre-mer ou en opérations extérieures. Cette période s'est terminée par le commandement d'une compagnie de combat entre 1999 et 2001 (150 hommes)

Ayant entamé une deuxième partie de carrière dans le domaine RH en 2001, j'ai été DRH de formations d'un peu plus de 1000 hommes depuis 2004 en France métropolitaine, en Nouvelle-calédonie et pour les forces françaises du Gabon.

Après avoir servi en administration centrale au sein de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, je suis à présent directeur d'un centre de service national en Nouvelle Calédonie.

Tout en poursuivant un parcours professionnel passionnant au sein de l'institution militaire, je reste "en veille" d'opportunités nouvelles.



Mes compétences :

management

DRH