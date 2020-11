Après une formation de base en gestion et en organisation des entreprises à l'université et aux Arts et Métiers, Eric POULLOT a, tout au long de son parcours professionnel de plus de 30 ans dans la distribution et la logistique, contribué à la recherche et à la mise en œuvre d'efficience opérationnelle.



Il est spécialisé dans l'optimisation des flux et des stocks ainsi que dans le management d'équipe front et back office.



Aujourd'hui, Eric POULLOT a choisi d'apporter son expertise dans la mise en place de solutions logistiques et/ou commerciales ainsi que dans l'accompagnement (y compris de transition) et la formation auprès de petites et de moyennes entreprises, structures et équipes.



Ecoute, envie, mode participatif et passion au service de l'amélioration des fonctionnements opérationnels sont ses valeurs.



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Formation

Centres de profits

Logistique

Accompagnement au changement

Management

Gestion de projet

Distribution

Animation