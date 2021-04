Eric QUINETTE

Conforté par 25 ans d'expérience, je souhaite m'investir au sein dune entreprise pour partager et contribuer à ses activités, projets logistiques.

Cette expérience , je l'ai acquis sur le terrain et cela m'a permis d'enrichir, développer mes compétences tant dans le domaine technique, organisationnel que managérial. Ainsi qu'une une vision globale des contraintes rencontrées au sein dun service logistique.



J'ai débuté ma carrière logistique en tant que chauffeur PL.

Tout au long de mon parcours, la confiance de mes responsables ainsi que mon tempérament sérieux et dynamique m'ont permis dévoluer sur des fonctions de management et de gérer des équipes de collaborateurs de 30 personnes, ce qui est pour moi une source daccomplissement et en qualité de manager, je responsabilise et fédère mes collaborateurs



Avec lâge ma curiosité sest accrue et mon envie dapprendre aussi. Cest pourquoi je me suis donné un nouveau challenge. J'ai fait le choix de valider mes acquis de terrain et dobtenir un diplôme de « RESPONSABLE LOGISTIQUE » que j'ai effectué à l'AFTRAL-ISTELI de Paris, niveau II et certifié RNCP. Cela ma permis d'actualiser et de compléter les connaissances que je possède.