Eric TOULLEC

Impliqué et doté de la culture du résultat, je souhaite participer à la réussite de projets et à la croissance de lentreprise ainsi que ses clients. Très polyvalent de part ma formation scolaire et mes activités professionnelles, je peux madapter sur de nombreux postes de lentreprise de manière autonome.



Je travaillais pour une société allemande présente sur toute lEurope dans la gestion de parc automobile externalisée qui effectuait des audits de flotte et mettait en place des benchmarks auprès des loueurs de véhicules pour sélectionner le mieux disant et ainsi générer des économies pour le compte de nos clients. Je moccupais principalement de la conception / maintenance doutils en ligne et gérais des projets dimplémentation en mode AGILE ce qui ma permis dappréhender simultanément plusieurs secteurs de lentreprise sur des aspects financiers, commerciaux, opérationnels et logistiques. Jagissais quotidiennement avec une forte orientation client dans une démarche de qualité et avec une relation de support managérial de plusieurs services en interne.



Plus personnellement, je sais être compréhensif, tenace, négociateur et diplomate. Curieux et toujours en quête dapprentissage, je suis très polyvalent avec une forte adaptabilité et jaime le travail en équipe. Je maîtrise loutil informatique (pack Office et pack Adobe, culture web, logiciels de gestion interne et ERP, gestion de projet Jira et Mantis bug tracker, ). Je parle langlais professionnel et lespagnol avec un bon niveau scolaire.