Eric TUROLLA

Ingénieur généraliste ENSEM avec 20 ans d'expérience, j'ai une expertise de chef de Projet "tout-terrain":

- principalement en SSII,

- surtout en informatique de gestion,

- aux Etudes et en Production,

- en run et en build,

- dans des domaines fonctionnels variés: industrie, banques, services.



Ma double compétence Études & Production m'a souvent permis de débloquer des situations politiquement ou techniquement délicates.



Mes compétences :

Management de projet

Management d'équipe

C++

PHP

Perl

Korn Shell

C

Java/j2ee

SQL

ADA

UNIX

Oracle 10g

SQL Server 2005/2008

MySQL

Dollar Universe

Microsoft office

Microsoft project

Chef de Projet

SQL Server

Oracle

Infogérance

Gestion de projet