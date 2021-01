Eric VIEILLOT

Formateur en Bureautique (Excel, Word, Powerpoint, Outlook, etc...), en groupe et/ou en individuel.

J'interviens sur les sites de Le Mans et Laval, les Apprenants sont sur un Dispositif de Formation Tertiaires (DFT).

Mais aussi sur des futurs CIP et FPA.

Technicien Informatique, et maintenance du parc informatique sur les sites de Le Mans, Laval, La Ferté-Bernard, Mamers et Alençon.



Plus 25 années d'expérience dans le monde industriel en tant que Responsable de Planning et en Gestion de Production.



Je décide de me réorienter Professionnellement dans le domaine de la "formation", afin de créer et animer des séances, et ainsi transmettre mes différentes compétences.



J'utilise les différentes méthodes pédagogiques à ma disposition, mais j'ai une préférence pour la "Méthode Active".



Mes compétences :

Formation professionnelle

Formation

Gestion de la production

Gestion des stocks

Planification

Animation de formations

Ingénierie de formation

Ordonnancement/Lancement