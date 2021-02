- Travailleur indépendant depuis 23 ans (www.logadap.com)

- Responsable informatique de plusieurs sociétés

- Création de logiciels en VB6, VB.NET, ASP.NET, PHP (CodeIgniter, Symfony)

- Formateur informatique / PNL / coaching



Je crée mon entreprise individuelle LOGADAP en 1991 : LOGADAP pour LOGiciel ADAPté. Ma spécialité est de créer des logiciels adaptés à l'activité de mes clients chez qui j'interviens plutôt comme un partenaire que comme un simple fournisseur de logiciels.



Les rapports que j’entretiens avec ma clientèle sont tout sauf froids et impersonnels. Lorsque le cadre d’une grande entreprise décide de travailler avec moi plutôt qu’avec une société informatique réputée, il choisit une personne, à travers une relation plus informelle, qui lui inspire confiance, plutôt qu’un nom prestigieux et le jeu plus contraignant de la relation entre deux institutions. La confiance est le fondement de la relation entre un indépendant et le ou la cadre qui fait appel à lui. Elle s’établit, se mérite et se cultive. Avec les années, on se connaît bien. Entre nous s’établit une réelle connivence. Depuis plus de 20 ans, mes clients apprécient de disposer d'un compétence informatique de proximité sans subir la lourde charge d'un informaticien salarié à plein temps.



Mes compétences :

Informatique

Symfony

Visual Basic .Net