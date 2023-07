Erica BOISMAIN

Issue d'une école des Industries Electriques et Gazières, ma carrière a débuté au sein d'une équipe de terrain assurant maintenance, surveillance et exploitation des ouvrages de transport de gaz haute pression de la région parisienne. Progressant dans le domaine cartographique, mon expérience s'est enrichie de connaissances en base de données d'ouvrages, plans de tuyauterie, ATEX, PLU et parcellaires. Rédactrice de dossiers d'épreuves hydrauliques, en relation avec la DREAL, j'ai réalisé celles-ci sur le terrain. Retenue pour les besoins en gestion des archives techniques, au sein d'une équipe de 4 personnes, nous avons créé la 1ère base de données de la RIF recensant les documents d'autorisation d'exploiter. Désireuse d'évoluer dans un domaine en relation avec l'environnement des ouvrages, je me suis orientée vers un poste traitant les demandes d'urbanisme. En relation avec les collectivités, en adéquation avec la préservation de nos canalisations et la constante évolution de l'environnement, j'étudie les dossiers afférents aux différentes réglementations liées aux constructions tant aériennes que souterraines en réalisant en parallèle des calculs d'acceptabilité.



Soucieuse d'évoluer en apportant mes connaissances comme retour d'expérience, je souhaite m'orienter vers une activité réunissant l'analyse de dossiers et le domaine technique gaz en y associant une vigilance sur le risque industriel, afin de concilier l'acquisition de nouvelles compétences avec mon épanouissement personnel.



