Erick MATHIEU (ERICK)

Catalyser les Prises de Consciences Individuelles et Collectives, pour accompagner au mieux les Transformations de l'Entreprise et des Organisations.



Bonjour,



Je suis Erick MATHIEU, jai fondé la société ICANIDO pour accompagner le développement du Capital Humain.



Issu du monde de lentreprise, mes expériences diverses mont appris à appréhender de multiples situations en lien avec le Capital Humain, tant dun point de vue individuel que collectif.



Je suis convaincu que chacun, à son niveau, peut se transformer et transformer son environnement.



Ce qui manime Contribuer, Aider, Transmettre

ICANIDO articule le développement du Capital Humain autour de ces 3 piliers que sont le Conseil, le Coaching et la Formation.



ICANIDO - I CAN I DO