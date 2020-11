Erik COURTECUISSE

Ingénieur Systèmes d'Informations - Autoliv



Gestion du système dinformation :

Pilotage dusine logiciel

Analyse dincidents

Analyse des besoins et risques

Rédaction et estimation de tâches

Logiciels utilisés : Mantis, Jira, Jenkins, PowerBI



Développement tests et qualité denvironnement :

Clusterisation et reindexation de base

Développements de tests unitaires et fonctionnels

Résolution de tickets de bugs

Langages utilisés : SQL, C++

Logiciels utilisés : PostgreSQL, Ranorex, Jenkins



Refonte logiciel :

Objectif : Migration de technologie

Edition de documents structurels

Développement de la solution

Réalisation de tests unitaires

Déploiement de la solution

Langages utilisés : UML, SQL, C++

Logiciels utilisés : Qt, Borland, Enterprise Architect, PostgreSQL



------------------------------------------------------



Manager de communauté



Création dun site web

Création et gestion des réseaux

Gestion de communauté

Appui technique



------------------------------------------------------



Chef de groupe - Armée de Terre

501e régiment de chars de combat

Chef de groupe opérationnel terrain



Instructeur / Formateur

Gestion d'un groupe opérationnel terrain

Création et gestion d'un document de recueil d'informations

Service utilisé : Google Sheets