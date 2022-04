Erik LE MENN

Actuellement animateur scientifique au sein de l'association Planète Sciences, j'envisage mon avenir orienté autour de l'éducation populaire. Nous vivons dans un monde où l'information (et la désinformation) est omniprésente, et où les rumeurs se propagent à une vitesse quasiment inconsidérable.

Il m'apparaît donc important, voire essentiel, de développer dès le plus jeune âge un esprit critique sur le monde qui nous entoure, sur ce qu'on lit, ce que l'on entend, ce que l'on nous dit. Le projet éducatif de Planète Sciences s'inscrit en partie dans cette démarche. Mais j'aimerais pouvoir rencontrer d'autres personnes sensibles à ce phénomène pour, dans un avenir proche, développer une éducation centrée autour de cette approche critique, et non seulement dans le domaine des sciences.