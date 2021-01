Responsable de la communication et des partenariats

(Équipes de France Militaire de Basket-ball)

Préparateur Physique (Équipes de France Militaire de Basket-ball)

Préparateur Physique (Vanves GPSO - Nationale 1)

Conseiller Technique Sportif National (Sélection Nationale de Gendarmerie de Basket-ball)

Conseiller Technique Sportif (association Sport&Hope - Bangui - RCA)

Éducateur médico-sportif (sport-santé)

Préparateur mental du sportif

Moniteur d'entrainement physique militaire et sportif

Moniteur d'intervention professionnelle

Instructeur de franchissement opérationnel

Officier de Police Judiciaire

Administrateur de l'ACEF (association pour le crédit et l'épargne des fonctionnaires)

Auteur-Compositeur-Interprète

Ecrivain



Mes compétences :

BNSSA, MIP, BPJEPS, DEJEPS, OPJ, Coach, Sport, Direction technique, Basketball, DTN, Préparation physique, Santé, Préparation mentale, Sport santé, Musique, Ecriture