Erin DOUGLAS

Fondatrice du pole, Formation d'Anglais, chez Softeam Cadextan, qui a été monté en 2005 pour la préparation de nos consultants en maitrise d'oeuvre et maitrise d'ouvrage aux missions en anglais. En 2012, le pole a ouvert ses portes aux clients externes qui cherchent des formations linguistiques performantes, innovantes et specialiseés en finance et informatique.



Certifiée Project Management Professional (PMP).



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation de formations

Management

Gestion de la formation

Traduction anglais français