Ernest AGOUZE

Actuellement étudiant en Licence Electronique à l'Université de Paris 6, je désire faire un master en alternance dans le domaine de l'électronique, l'informatique industriel ou du Génie Electrique.

Mes compétences en Informatique, et en science de l'electron répondent aujourd'hui aux enjeux du monde moderne.

Je reste à votre disposition pour vous exposer ma réelle motivation et ma capacité à accomplir ce type de fonction dans un esprit de performance.



Mes compétences :

Électronique numérique

Microcontroleurs Arm

Programmation c

PSIM

Électronique analogique

Mathématiques

Microcontrôleurs PIC de la famille 16F8X

Automatique et Traitement de l'Information Em

Informatique

Électrotechnique

Matlab

VHDL FPGA et Matlab

Électromagnétisme

Électronique