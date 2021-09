Eroan BOYER

Après 20 ans à créer des sites dont 12 comme travailleur indépendant, j'ai souhaité mettre mes compétences au profit de clients en proposant des prestations de développeur WordPress en freelance.

Passionné de développement php et profondément attaché au respect des derniers standards et bonnes pratiques, je mets un point d'honneur à créer des sites, thèmes et plugins performants et agréables à utiliser.

Véritable touche-à-tout du web, je pratique également l'administration de serveurs Linux, l'intégration html/css et le référencement naturel. Cela me permet de proposer une offre de création de sites complète.



Mes compétences :

SMO

Administration système

SEO

Rédaction web

Webperf