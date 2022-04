Erwan CHAPELIER

Diplômé de l'INSA Strasbourg en ingénierie électronique et avionique, j'ai développé une double compétence juridique et technique en assurant des fonctions d’examinateur brevet puis de manager d'une équipe d'examinateurs au sein de l'institut National de la Propriété Industrielle.



En parallèle, j'ai également conduit un projet de dématérialisation au sein de l'institut en collaboration avec l'Office Européen des Brevets, pour permettre le dépôt par voie électronique des demandes de brevet.



Par ailleurs, j'ai assuré au sein du réseau des offices de propriété intellectuelle, l'animation et le développement du site internetArray informant les PME des 28 états membres sur la propriété intellectuelle.



Plus récemment au sein du comité anticontrefaçon, au service d'un sénateur, j'ai coordonné les relations des acteurs engagés dans la lutte contre la contrefaçon (LEEM, Douanes,UNIFAB, Ministère du redressement productif, FFB, FIEV, ...) et mis en place avec ces intervenants une campagne de communication pour sensibiliser le grand public à la contrefaçon.



J'apporte aujourd'hui mes compétences en brevets, marques, dessins et modèles, contrats et stratégies de propriété intellectuelle directement auprès des entreprises.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management