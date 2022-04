Erwan DESPRÉS

Mes diverses expériences professionnelles m'ont fait aborder le monde du conseil, la gestion de projet, le management d’équipe, tout en me permettant d'acquérir une solide méthodologie de travail et une forte autonomie. Conseiller des clients, analyser des situations, proposer des solutions, manager une équipe et former des personnes sont des activités que j'ai pu mener sur différents projets tant auprès de maîtrises d'ouvrage que de maîtrises d’œuvre, principalement dans les secteurs suivants : Services publics (SNCF, Direction Générale des Impôts, Ministère de l’Agriculture…), Assurance (MAAF, MAIF, GERAP, MUTAVIE) , Banque (Caisse d'Epargne) et Industrie (GRTgaz, Neovia).



Compétences Transverses :

o Gestion de projet / Coordination (AMOE / AMOA)

o Organisation

o Conduite du changement / Formation

o Amélioration de Process & Méthodes

o Animation / Facilitation de réunions



Compétences Ingénierie logicielle :

o Cadrage du besoin métier,

o Spécifications fonctionnelles

o Stratégie de tests

o Systèmes d'Information Géographique

o GED



