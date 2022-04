Avez vous un coach professionnel ?



A partir de 150 euros /mois



Le coaching n'est ni du conseil, ni de l'analyse. Il s'agit de vous accompagner à déployer vous même vos perspectives, à décider vous même de vos objectifs, à faire vous même le premier pas, vous accompagner ...à être vous même et être le meilleur de vous.



Formé au Canada, j'interviens en France, au Brésil et à l'international.

Mes outils de communication sont développés en conséquence et me permettent de vous accompagner où que vous soyez.



Je coach en 4 langues : français, anglais, espagnol, portugais brésilien.



10 ans d'expérience à de responsable à des postes clés dans la Formation Professionnelle



UMIH - Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (Responsable pédagogique)

FREE/ Groupe ILIAD - Direction générale service et ingénierie (Chef de projet formation)

LL Conseil - Ingénierie formation santé (Chargé de mission formation)





Diplôme Ecole Supérieure de Commerce

Diplôme Universitaire de Littérature Langue et Civilisations Hispaniques

Master of Arts in International Business Analysis

CFPJ - Centre Formation et Perfectionnement des Journalistes

Erickson College, Art&Science of coaching, Vancouver - Canada, Accrédité ICF



erwanentem@gmail.com

skype : wanterem

Tel : 00 55 32 991 14 09 65 (via whatsapp-Viber- Facetime)



Siège : 120 rue d’Aboukir Paris 75002

www.erwan-entem-coach.com

Voir profil Linkedin : http://fr.linkedin.com/in/erwanentem/fr



Conseil

Création

Consultancy

Tourisme

Coaching

Hôtellerie

Communication

santé

coach