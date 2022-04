Erwan FILY

Après mon Baccalauréat, j'ai continué mes études avec un DUT Informatique à Vannes où j'ai fait ma 2ème année en alternance à la DIRISI (Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructures et Systèmes d'Information). En ce moment, je suis étudiant à l'ENSIBS Vannes dans le cycle d'Ingénieur en Cyberdéfense et en alternance à Orange Business Services.



Mes compétences :

HTML

Base de données

C

Développement Android

Linux

Microsoft Office

Java

GIMP

Programmation

LibreOffice

Wordpress

PHP

CSS

Eclipse

Réseau