Erwan LE CORRE

Bonjour,



Je suis actuellement en mission prestataire Astek pour SFR.



J'ai en premier lieu étudié a l'Institut Universitaire de Technologie de Villetaneuse ou j'ai appris a maitriser les langages suivant: programmation (Bash, C, Java, Python), web (xHTML/CSS, PHP, AJAX, XML), base de données (PostgreSQL, MySQL).

Par la suite j'ai approfondi mes connaissances (apprentissage du C++) à EPITA et surtout stabilisé les bases de mon DUT.



J'ai appris par moi même a utiliser les systèmes d'exploitation suivant:

Windows: 95, 98, XP, Vista, 7

Unix: OS X, Gentoo, Debian

Ainsi que ces différents logiciels: Eclipse, Photoshop, Premiere Elements, After effect, Flash Pro, pack office.



Mes compétences :

JavaScript

Web

Informatique

Java

développeur informatique