Bonjour,



Diplômé de l’École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction, spécialisé routes et ouvrages d’art / génie civil, mes connaissances acquises durant mes différentes expériences me permettront de répondre aux exigences techniques requises pour exercer dans votre entreprise.



Imaginatif et tenace, je pourrai vous apporter un œil nouveau sur les différentes interrogations auxquelles nous pourrions nous confronter.



Vous êtes Intéressé par mon profil ? N'hésitez pas à me contacter.

Je me tiens à votre disposition pour vous fournir tout détail complémentaire sur mon expérience professionnelle ou ma formation.



Cordialement,



Erwan LE MENN



Mes compétences :

Covadis 2012

Autocad

Ms office

OpenOffice

Draftsight

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop