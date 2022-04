Erwan MOUNIER

Bonjour,



Ingénieur de formation et diplômé d'un Master Spécialisé en Management,



Responsable de projet HSE, assistant juridique et consultant green business, puis Chef de Projet Informatique depuis 6 ans, je suis passionné par les projets transversaux au sein des entreprises.



Créatif, curieux, et particulièrement rigoureux, je mène mes projets de manière efficace et cohérente.



Je vous invite à visiter mon site pour en savoir plus sur mon parcours professionnel:Array .



Et n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions.



Mes compétences :

Hygiène

Déchets

Qualité

Environnement

Informatique

AX

Navision

Conduite du changement

Gestion de projet