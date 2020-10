Erwan MUSSET

Je suis actuellement Stagiaire Ingénieur Aéraulique / Thermique au sein de Thales LAS à Limours (91). Rigoureux et polyvalent, je souhaite vivement mettre en pratique mon savoir-faire et mon goût pour le travail déquipe afin de contribuer à la performance de votre groupe.



Diplômé en décembre 2020 de lÉcole Polytechnique de Nantes en spécialité Thermique / Énergétique, mon parcours me procure une formation poussée dans les domaines des Transferts Thermiques, Thermodynamique, Mécanique des Fluides et calculs CFD. De plus, mon actuel stage de 6 mois au sein de Thales LAS ma permis dappréhender lensemble du processus de développement dun radar terrestre et de mener une étude aéraulique externe dune antenne radar en rotation sous ANSYS Fluent.



Par ailleurs, au sein de lassociation Polyjoule, jai pu découvrir lintensité et la richesse du travail déquipe en contexte de compétition. Étant Responsable Technique, Communication et Partenariats, jai su donner de la visibilité à lassociation, communiquer avec les sponsors, rédiger des newsletters, former de nouvelles recrues tout en développant notre propre pile à combustible sur la voiture Cityjoule. Ces missions mont apporté un sens de linitiative et du résultat grâce en particulier aux calculs CFD réalisés sur la pile à combustible, au choix des composants et matériaux pour son optimisation, aux essais et mesures effectués sur la monoplace.



J'ai pratiqué le tennis pendant 10 ans en compétition (niveau 15/2).

Je pratique aussi le Poker et j'ai participé à la finale du Championnat de France Étudiants.